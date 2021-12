Barroso considera que o afastamento da Taça da Liga muda a forma como a equipa olha para a segunda prova do calendário português. Muito longe da discussão do título, estando já a 13 pontos de distância do primeiro lugar, o Braga tem na Taça de Portugal a derradeira hipótese de vencer um troféu esta temporada

O rendimento recente do Braga, com particular destaque para o afastamento da Taça da Liga, conjugado com a fórmula de acesso às competições europeias, uma vez que ficar colocado em quarto ou quinto lugar dará bilhete para a Conference League, faz com que a Taça de Portugal ganhe uma importância acrescida para a equipa de Carlos Carvalhal.

O emblema arsenalista só marcará presença na Liga Europa da próxima temporada se vencer a Taça, o que, no caso, seria uma inédita revalidação da conquista do troféu. "Além de ser o detentor da prova, a saída da Taça da Liga obriga o Braga a apostar fortemente na Taça de Portugal, até pelo apuramento para a Liga Europa. A Taça ficou ainda mais importante...", defende Barroso, ex-jogador do Braga.