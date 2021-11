A reação do Braga ao segundo título de Abel Ferreira na Libertadores: "A receita? Muito ADN..."

Antiga equipa de Abel Ferreira felicitou treinador português pela conquista este sábado.

Treinador do Braga por três temporadas (entre 2016 e 2019), Abel Ferreira foi lembrado com orgulho pela equipa minhota este sábado. A antiga equipa do técnico natural de Penafiel felicitou o antigo comandante e brincou com o "ADN campeão".

"Abel Ferreira acaba de conquistar a CONMEBOL Libertadores pelo segundo ano consecutivo! A receita? "Seguramente" muito ADN SL Braga. Muitos Parabéns, mister!", publicou o clube.