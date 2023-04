A reação de Artur Jorge aos cânticos de "Braga campeão"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a goleada (4-1) na receção ao Portimonense

Os adeptos do Braga cantaram este sábado "Eu quero o Braga campeão", nos minutos finais da goleada (4-1) na receção ao Portimonense, em jogo da 30.ª jornada da Liga Bwin.

Após a partida, Artur Jorge, treinador do emblema minhoto, foi questionado sobre o pedido dos adeptos.

"A mensagem é clara e não acredito que os jogadores se deixem desviar do que seja e do nosso foco. Sempre disse que vamos dar o nosso melhor para ganhar, seja onde for e contra quem for", começou por dizer o técnico.

"Em função do desempenho da equipa, da classificação, de uma vitória com uma boa exibição, percebo o entusiasmo dos adeptos em volta da equipa, é gratificante porque este é o nosso trabalho. Hoje, os adeptos vieram em grande número novamente, a minha gratidão para eles, mas não podemos viver reféns do bom trabalho que estamos a fazer", concluiu.