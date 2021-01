A promessa de Carlos Carvalhal: "Vamos ter o mesmo Braga de sempre"

Treinador do Braga lança jogo dos quartos de final da Taça de Portugal e promete bom futebol no duelo com o Santa Clara.

Avaliação ao adversário: "O Santa Clara é um adversário difícil. Hoje em dia todas as equipas são organizadas e têm bons argumentos. O Santa Clara tem um bom treinador e vem de uma vitória em Vila do Conde. Conhecemo-los bem, tal como eles a nós. O Santa Clara vai fazer pela vida e quer o mesmo do que nós, isto é, chegar às meias-finais da Taça de Portugal".

Ambição na Taça de Portugal: "Queremos muito chegar às meias-finais. Dentro das limitações de tempo, que é pouco, estamos a preparar-nos da melhor forma e vamos com tudo. A motivação é elevada".

Forma de jogar: "Vamos ter o mesmo Braga de sempre. Nunca mudámos desde os jogos de preparação, mas evoluímos nas dinâmicas e em situações de organização defensiva e ofensiva. A equipa está melhor hoje do que há dois meses e espero que daqui a um mês esteja melhor do que está agora. Vamos ter um Braga com vontade de ganhar, com atitude e com uma equipa organizada. O que nós prometemos aos adeptos foi que iríamos sempre jogar para ganhar, do primeiro ao último minuto. É essa abordagem que iremos ter com o Santa Clara, com vontade de ganhar e de praticar um bom futebol".