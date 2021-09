A primeira reação de Galeno após renovar com o Braga: "Temos um grande objetivo"

Galeno prolongou a sua ligação com o Braga até 2026.

O Braga anunciou esta quinta-feira o prolongamento de contrato com o avançado brasileiro Wenderson Galeno até 2026. Com 21 golos em 99 jogos ao serviço dos Guerreiros do Minho, o extremo de 23 anos tem sido um dos elementos mais preponderantes na equipa ao longo das últimas temporadas. E prometeu que não vai parar por aqui.

"Ter a oportunidade de continuar cá é muito importante para mim. Quero muito continuar a ajudar o Braga e estou muito feliz com a renovação", afirmou em entrevista publicada pelo clube.

"Só tenho a agradecer ao presidente [António Salvador] pela oportunidade. Quero agradecer muito à equipa do Braga. E a cada dia que passa vou trabalhar mais para aprender mais. Estou muito feliz pelos 100 jogos que estão a chegar, espero fazer mais golos, mais assistências e ajudar os meus companheiros", acrescentou.

De acordo com as informações avançadas por O JOGO em tempo oportuno, o brasileiro renovou por dois anos com os arsenalistas, até 2026 [o anterior contrato terminava em 2024], aumentando a cláusula de rescisão para 25 milhões de euros.

O extremo está ligado ao Braga desde 2019 e prolonga assim a sua ligação com o emblema minhoto, onde se tornou uma das figuras-chave da formação comandada por Carlos Carvalhal. "O mister ajudou-me muito. Com a chegada dele aqui, evoluí muito no lado esquerdo e pretendo evoluir ainda mais. Podemos fazer uma grande época, temos um grande objetivo, que é sobretudo estar lá em cima na classificação", disse.