Braga mostra imagens inéditas do penálti em Famalição: "A narrativa deu jeito a muita gente..."

O lance do penálti sobre Ricardo Horta no Famalicão-Benfica dá origem a mais um episódio na troca de opiniões entre Braga e Benfica desde o jogo de domingo, a contar para a 23ª jornada da Liga NOS

Na segunda-feira, o Benfica recorreu à newsletter do clube para reagir às declarações de António Salvador no final do jogo com o Braga. O presidente dos arsenalistas deixou reparos à arbitragem de João Pinheiro, em particular no que toca ao lance da expulsão de Fransérgio.

Na newsletter o Benfica falou de "pressões exercidas" pelo emblema minhoto, que "só podem ser entendidas à luz da desilusão do resultado". "As pressões exercidas pelo Braga, quer no intervalo, quer no final da partida (presenciadas pelas mais diversas autoridades), só podem ser entendidas à luz da desilusão do resultado. E também próprias de quem tem fraca memória e já não se recorda, por isso, do que aconteceu na jornada anterior", atirou o Benfica, numa alusão ao lance de grande penalidade de Ricardo Horta no jogo entre os bracarenses e o Famalicão, na 23.ª jornada.

Seguiram-se mais algumas tomadas de posição do Braga, que esta quarta-feira, através de publicações no Twitter, na conta do diretor de comunicação Alexandre Carvalho, mostra imagens inéditas do lance. "Por isso, em defesa do árbitro e do VAR deste jogo, ficam aqui, de uma vez por todas, as imagens que esclarecem todas as dúvidas. A narrativa de que o Braga era um clube beneficiado deu jeito a muita gente... menos à verdade desportiva. Custe o que custar. Custe a quem custar", publicou.

Minutos antes, Alexandre Carvalho recordou: "Há cerca de 48 horas, desafiámos o Conselho de Arbitragem e a SPORT TV a divulgarem as imagens que tinham sustentado a validação do penálti sofrido por Ricardo Horta, no jogo com o Famalicão. Até agora, não obtivemos nenhuma resposta".

Refira-se, a finalizar, que estas imagens não são da transmissão do jogo, nem ficaram acessíveis ao VAR.