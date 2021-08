A imagem de João Novais antes da partida para a Turquia

João Novais, médio do Braga

Ao lado do empresário Miguel Pinho, João Novais embarcou esta quinta-feira para a Turquia

João Novais já viajou para a Turquia. O médio de foi emprestado pelo Braga ao Alanyaspor por uma época, com opção de compra. Embarcou para o novo destino esta quinta-feira acompanhado do empresário Miguel Pinho.

A cedência do médio tem a opção de compra fixada em dois milhões de euros. O Alanyaspor pagará 250 mil euros como taxa de empréstimo, suportando igualmente a totalidade dos vencimentos do jogador, que era um dos profissionais mais onerosos para as finanças da sociedade desportiva dos minhotos.

João Novais terá como companheiros na nova equipa o guarda-redes Marafona (ex-Braga); o lateral Cristián Borja; os extremos Daniel Candeias (ex-Nacional) e Davidson (ex-Vitória de Guimarães); e o avançado Wilson Eduardo (ex-Braga).

Contratado ao Rio Ave, em 2018, por 1,5 milhões de euros, o médio português disputou um total de 110 jogos pelo Braga, com 15 golos marcados.