A garantia de Carlos Carvalhal: "Não vamos facilitar absolutamente nada"

Carlos Carvalhal antecipa que o Braga vai ter um jogo complicado em casa do Trofense e por isso pede empenho total aos jogadores. Ricardo Horta está recuperado.

O Braga vai estrear-se na Taça de Portugal frente ao Trofense, um jogo que, apesar de ser contra um adversário do Campeonato de Portugal, está a ser encarado com todos os cuidados, de acordo com Carlos Carvalhal.

"Os jogos da Taça nunca são fáceis. O Trofense é uma equipa boa, que tem ganho no seu campeonato. Ainda hoje, o André Leão disse que está lá desde janeiro e que ainda não perdeu nenhum jogo. Nós temos um respeito muito grande pelo Trofense, preparámos bem o desafio, vamos para o jogo na máxima força e não vamos facilitar absolutamente nada. Temos o intuito de passar à fase seguinte e é com esse objetivo que vamos viajar para a Trofa amanhã, fazendo um jogo muito sério e no máximo da nossa força para passar à próxima eliminatória", analisou o treinador do Braga.

A equipa arsenalista vai entrar no segundo ciclo intenso de jogos, com o regresso da Liga Europa na próxima semana, e Carlos Carvalhal espera por mais êxitos. "A resposta foi fantástica num ciclo de jogos exigente. Perder apenas no primeiro classificado do campeonato inglês e ganhar todos os outros jogos foi top, foi fantástico. Oxalá possa acontecer o mesmo neste novo ciclo, que vai ser ainda mais difícil, que nós possamos ganhar a maior parte dos jogos".

A pausa competitiva chegou em boa altura para o Braga e "foi importante para recuperar um ou outro jogador", segundo o técnico, que voltou a contar com Ricardo Horta. "Está completamente restabelecido. O Ricardo Horta é um jogador muito importante na nossa dinâmica; estamos muito satisfeitos por estar na nossa máxima força e, dentro da disponibilidade dos jogadores, vamos estar no máximo da nossa capacidade".