A fatura da Luz está por liquidar: "Braga sabe que tem de reagir, não há outra solução"

Carlos Garcia, Marcelo Goiano e Artur Monteiro, todos eles com um passado de ligação ao Braga, esperam por uma resposta convincente da equipa no duelo de sábado com o Santa Clara

A nação braguista espera por uma resposta concludente do Braga à pesadíssima derrota na Luz, há quase duas semanas, e olha para o Santa Clara, adversário de sábado na quarta eliminatória da Taça de Portugal, como alvo a abater e rampa de lançamento motivacional para os próximos desafios.

O JOGO auscultou opiniões sobre o momento bracarense e todas as respostas apontaram que só uma vitória devolverá a tranquilidade à equipa de Carlos Carvalhal.