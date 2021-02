Carlos Carvalhal, treinador do Braga

Redação com Lusa

Declarações de Carlos Carvalhal após a derrota do Braga frente à Roma, por 2-0, em jogo a contar para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Jogo: "Estiveram duas grandes equipas em campo e uma equipa de arbitragem de um nível muito baixo, que não esteve ao nível do jogo. Entrámos em jogo a sofrer um golo, reagimos muito bem, partimos para cima do adversário, jogámos no meio-campo deles, tivemos quatro oportunidades boas para fazer golo, podíamos ter sido mais expeditos."

Golo sofrido: "A partir do golo sofrido, a equipa controlou muito bem as transições contra adversários muito perigosos, tivemos ascendente no jogo."

Segunda parte: "A segunda parte estava a ser muito idêntica, até à expulsão, depois era tentar não sofrer mais nenhum golo e marcar um. A Roma acabou por marcar o segundo golo, a eliminatória não está fechada, mas está muito difícil."

Equipa: "Os meus jogadores foram mais uma vez bravos, estoicos, num campo superpesado, tiveram uma abnegação muito grande."

Resultado: "2-0 é um resultado muito difícil de tentar reverter, mas a equipa mostrou que, 11 contra 11, não foi inferior à Roma, equivaleu-se muito em tudo. Não é impossível, mas é uma tarefa muito complicada que temos em mão."

Arbitragem: "Na segunda parte, há um lance para analisarem que podia ter mudado o figurino do jogo, e o primeiro amarelo ao Esgaio [é mal mostrado]. Há pormenores que marcam a diferença nestes jogos, não estou a imputar a derrota à equipa de arbitragem, mas foi uma arbitragem fraca no geral."

Mudanças: "Não íamos mudar o nosso comportamento só porque estamos a jogar com um adversário mais forte, não faz sentido ser incoerente, mantivemos comportamentos e não foi por aí que perdemos o jogo. Houve um desequilíbrio no primeiro golo, o que não é normal na nossa equipa, mas depois controlámos bem o jogo".