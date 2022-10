"A derrota abala um pouco a equipa, mas não abala as nossas convicções"

Declarações de Paulo Oliveira, defesa-central do Braga, após a derrota por 2-1 na receção ao Union St. Gilloise.

Análise ao resultado: "Acima de tudo, alguma frustração pela maneira como aconteceram as coisas. Eles levaram sempre o jogo para um capítulo um pouco mais físico, com marcações individuais. Fizemos, na minha opinião, o mais complicado, que era marcar, e depois podíamos ter aumentado essa distância. No entanto, sofremos aos 86' e aos 93'. A verdade é que abala um pouco a equipa, mas não abala as nossas convicções. Nada está perdido. Isto ainda vai a meio. Temos consciência das nossas capacidades e isto tem de ficar sarado já hoje, porque domingo temos mais um jogo e dentro de uma semana vamos lá também".

Objetivo de ser primeiro: "Claro que sim. O nosso objetivo foi traçado desde o primeiro momento, desde que estávamos todos com zero pontos, portanto, mantemos esse foco. Sabemos que poderíamos estar numa posição mais vantajosa para isso, mas continuamos com as expectativas no primeiro lugar. Vamos agora pensar no jogo do campeonato e a seu tempo pensaremos nas três jornadas que faltam nesta Liga Europa".