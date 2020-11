Confira a análise às exibições dos jogadores do Braga no empate (3-3) com o Leicester, na quarta ronda da fase de grupos da Liga Europa.

Matheus 6

Não foi por ele que a vitória fugiu. Apesar de uma atrapalhação, perto do fim, foram mais as vezes em que surgiu a emendar erros alheios, nomeadamente, de Bruno Viana (28"). No 2-2 tentou, em vão, evitar o golo.