"O estádio do Braga só tem duas bancadas, mas o ambiente é magnífico"

Declarações de Abel Ruiz, avançado do Braga, em entrevista ao jornal catalão Sport.

A nível individual, como tem sido o início de época? "Não comecei como queria, fiz dois jogos a titular num total de oito. Espero conseguir entrar na equipa mais vezes, sempre que joguei dei tudo o que tinha. De momento, marquei dois golos e uma assistência".

Arranque de temporada do Braga deixa água na boca: "A verdade é qie temos uma excelente equipa. Este grupo é muito bom e isso começa a ser notado. Só empatámos uma vez e foi logo no primeiro jogo, contra o Sporting. Já enfrentámos equipas poderosas, como o Union Berlim, líder da Bundesliga, na Liga Europa. Temos uma boa dinâmica".

Uma das chaves desse sucesso é Artur Jorge? "Ele veio da subsidiária. Já o conhecíamos porque ele passou alguns meses connosco numa etapa anterior, na minha primeira temporada no Braga. Ele trouxe as mesmas ideias mas com um sistema de jogo diferente, que está a resultar bem. Temos jogado em 4x4x2, com algumas variantes, e isso tem dado um novo ímpeto à equipa. Banza e Vitinha são os avançados que têm jogado normalmente, mas espero conseguir no onze mais frequentemente".

Estádio do Braga vai ser o palco do Portugal-Espanha: "Não vos consigo dizer como é o ambiente de um Portugal-Espanha, porque nunca o vivi, mas quando defrontamos grandes equipas, o estádio fica cheio e o ambiente é magnífico. Quando jogámos contra os três grandes de Portugal ou contra o Mónaco ou o Rangers no ano passado, a atmosfera foi impressionante. O estádio só tem duas bancadas mas são muito altas e trazem um grande impacto. O estádio está instalado nas rochas. Penso que venderam todos os bilhetes, vai ser um belo jogo".