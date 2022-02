Dulanto, ex-jogador do Boavista, agora no Sheriff: "Cheguei ao aeroporto e tive sentimentos desencontrados"

Dulanto, ex-jogador do Boavista, agora no Sheriff

Gustavo Dulanto, ex-jogador do Boavista, agora no Sheriff, falou esta quarta-feira na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Braga, válido para a Liga Europa

Expetativa: "Conseguimos um resultado muito importante em casa e agora amanhã vai ser um jogo difícil. Sabemos que o Braga é uma grande equipa, mas fizemos um grande jogo em Tiraspol e amanhã não vai ser exceção"

Resistiu ao mercado de inverno: "Fiquei porque acredito no que o clube quer e o meu sonho foi sempre jogar estes torneios internacionais. Fizemos uma grande Champions e começámos a Liga Europa com o pé direito. Saíram muitos jogadores importantes, mas a equipa continua igual e com o mesmo objetivo".

Regresso a Portugal: "Hoje, quando cheguei ao aeroporto, tive sentimentos desencontrados. Foi aqui que começou a minha carreira internacional, num clube grande como o Boavista, que acreditou em mim. As coisas não me saíram como pensei, mas agora estou a jogar um torneio internacional. Conseguimos uma vantagem boa em Tiraspol e agora há que mantê-la, sei que vai correr tudo bem".

Recordação saborosa: "A última vez que joguei aqui, ganhámos 1-0, com um golo do Cassiano, de penálti. Tenho boas lembranças deste estádio. Sigo a I Liga [portuguesa], o Boavista e outras equipas. O Braga mudou nomes, mas não de ideia de jogo, continua a querer jogar bem à bola. E jogam. Gostam de jogar pelas alas, jogam no mesmo sistema".