"Yusupha vai à Madeira, mas tivemos uma ausência de última hora, não vou dizer quem é"

Declarações de Petit, treinador do Boavista na antevisão do jogo com o Marítimo, este domingo, às 15h30, no Funchal

Como está Yusupha e os internacionais que chegaram há dia? "Alguns jogadores vieram mais tarde das seleções, mas está tudo bem. O Yusupha começou a trabalhar connosco, vamos ver amanhã como o vamos preparar, mas ele vai [à Madeira]. Tivemos uma ausência de última hora, não vou dizer quem é, mas tem feito parte do onze e é um jogador importante na manobra da nossa equipa."

Perspetiva para o jogo? "Esperamos um Marítimo forte, a querer recuperar do lugar que ocupa neste momento. Tiveram agora mais tempo para trabalhar o seu processo e conhecer também melhor a nossa equipa. Esperamos um jogo extremamente difícil, como tem sido hábito lá, pois nos últimos oito jogos na Madeira só temos uma vitória, para a Taça da Liga. É sempre um jogo difícil pelo clima, amanhã vai estar muito calor na Madeira, ma nós trabalhamos da mesma maneira; tivemos 15 dias de paragem, o que deu para preparar a este jogo e deu para trabalhar rotinas e esperamos dar continuidade ao nosso trabalho e voltar às vitórias. Temos de estar preparados, porque é o último terço da época e faltam nove jogos."