Yusupha ultrapassa marca de Nuno Gomes no Boavista

Com o bis ao Portimonense, internacional gambiano já soma 30 golos, entrando no top-20 dos melhores marcadores de sempre do clube.

Autor de dois golos no triunfo no Bessa, por 4-2, frente ao Portimonense, Yusupha entrou para o top-20 dos melhores marcadores de sempre do Boavista. Desde 2017/18 no clube axadrezado, o avançado internacional gambiano ultrapassou Nuno Gomes, que fez 29 golos em 97 jogos.

Com 126 jogos efetuados, e uma média de 0,24 por partida, Yusupha tem possibilidade, esta época, de superar os registos de outros três históricos jogadores que representaram o clube do Bessa: o médio João Alves, 19.º da lista de melhores marcadores, fez 31 golos em 117 jogos; o extremo Martelinho, campeão nacional em 2000/01, apontou 32 golos nos 243 encontros em que vestiu a camisola axadrezada, e o avançado brasileiro Nelson Bertolazzi marcou 33 em 134 partidas. Mais longe na lista liderada por Fernando Caiado (63 golos, em 163 jogos) estão outros dois nomes que ficaram ligados à história do Boavista: o brasileiro Elpídio Silva e o ganês Ayew, que chegaram aos 40 golos.

Esta é, aliás, a melhor época de Yusupha desde que ingressou no Boavista. Em 2017/18 e em 2018/19 fez quatro golos, em 2019/20 apenas um, em 2020/21 marcou seis e na época passada apontou sete, tendo cinco golos nesta altura da época.

O bis ao Portimonense foi o quarto que obteve como jogador do Boavista, depois já o ter conseguido em fevereiro de 2018 (4-0 ao Vitória de Setúbal), em abril de 2021, no empate caseiro com o Rio Ave (3-3) e, um mês depois, no triunfo em Barcelos, por 2-1, diante do Gil Vicente.

A excelente temporada que está a fazer confirma-se noutro dado significativo: marcou quatro golos em quatro jogos este mês: dia 8, fez o golo da vitória, por 1-0, na receção ao Gil Vicente, no dia 23, inaugurou o marcador no empate a um golo, no Bessa, contra o Chaves, e anteontem assinou o bis frente à equipa algarvia.