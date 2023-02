Yusupha procura quebrar enguiço no jogo com o Benfica

Avançado marcou já 31 golos em Portugal, mas nenhum deles foi contra os três grandes.

Yusupha atravessa o melhor momento na carreira e prepara-se para amanhã, segunda-feira, ser novamente a referência do ataque do Boavista frente ao Benfica. Moralizado pelos nove golos que marcou na presente temporada, o internacional gambiano tenta terminar com o jejum contra os denominados três grandes.

E isto porque, dos 31 golos que marcou no futebol português, nenhum foi diante de Benfica, FC Porto ou Sporting. Curiosamente, e em sentido inverso, o Braga, outra equipa habituada a lutar pelos primeiros lugares, é a principal vítima do avançado, autor de cinco golos em nove duelos com os arsenalistas.

Yusupha chega moralizado ao Estádio da Luz. O avançado tem sido titular indiscutível no ataque axadrezado, depois de ter ganho o lugar a Bozenik, o ponta-de-lança eslovaco que chegou ao Bessa para substituir Musa, transferido para o Benfica no último verão. E o internacional gambiano tem respondido à aposta do treinador boavisteiro com boas exibições e nove golos, o máximo que conseguiu desde que chegou a Portugal, em 2017, proveniente dos marroquinos do FUS Rabat

O bom momento espelha-se ainda nos quatro golos que marcou nos últimos jogos do campeonato. Além de ter bisado na vitória (4-2) na receção ao Portimonense, contribuiu diretamente para o empate (1-1) frente ao Chaves, também no Bessa. Na deslocação ao Estádio Coimbra da Mota voltou a faturar, mas o triunfo (2-1) foi do Estoril. Agora, em nova deslocação a Lisboa, o avançado vai tentar quebrar o enguiço contra o Benfica.