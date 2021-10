Avançado internacional pela Gâmbia dá nas vistas fora das quatro linhas.

Yusupha foi um dos nomes em destaque na oitava jornada da Liga Bwin, ao apontar o golo que deu o empate (2-2) ao Boavista diante do Braga, no jogo que fechou a ronda do principal campeonato português.

Agora, o avançado internacional pela Gâmbia dá nas vistas, mas por outro motivo. É que o jogador dos axadrezados participa no videoclip de Plyz Badboy, um famoso cantor naquele país, de uma música com o lema do próprio avançado:" The going never stops", o que, traduzido para português, significa algo como "sempre em frente", "nunca parar".

Ora veja: