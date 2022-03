Yusupha ofereceu camisola e deixou adepta do Boavista em lágrimas

No final do Boavista-Braga de sábado - empate a um golo -, Yusupha dirigiu-se a uma das bancadas do Estádio do Bessa e ofereceu a camisola de jogo a uma adepta, que chorou de emoção com o presente do futebolista dos axadrezados.

