Yusupha marcou e depois foi expulso: "Quis evitar uma situação de perigo"

Yusupha explica a O JOGO o lance que precipitou a sua expulsão frente ao Vizela, depois de ter marcado o golo triunfal.

O nome de Yusupha voltou a ser badalado, desta vez, por um golo que pôs o Boavista na quarta eliminatória da Taça de Portugal. A essa parte da história O JOGO fizera já referência, logo no rescaldo da vitória em Vizela, selada no prolongamento. O avançado interrompeu um longo período (mais de 15 meses) sem marcar, sendo um golo "mais especial a nível pessoal". "Deu-me mais confiança para o futuro", disse.

O regresso à titularidade e aos golos acabou por ficar marcado pela sua expulsão, por duplo amarelo, o que volta a afastá-lo das opções de Vasco Seabra, desta feita para a receção ao Belenenses. Yusupha explica a O JOGO o que lhe passou pela cabeça, na altura: "Estava tão metido no jogo e comprometido com a equipa, que tentei cortar a bola e evitar que o adversário ganhasse metros no campo e pudesse criar uma situação de perigo". Yusupha diz que colocou acima de tudo "os interesses da equipa". "É esse o espírito que temos. Todos colocamos a equipa à frente dos interesses pessoais", completou.

As lesões têm-lhe perturbado o trajeto no Boavista, mas Yusupha ocupa um lugar particular entre os ativos da SAD, tanto que é um dos cinco jogadores que transitaram da época transata. "Sinto-me um privilegiado por ter a oportunidade de fazer parte de um projeto bastante ambicioso", reagiu, sentindo que "o clube está a crescer muito rapidamente a todos os níveis".

Há no plantel "muito entusiasmo" e a consciência de que é para "ir crescendo com passos seguros" e com o pensamento já no jogo com o Belenenses. "Queremos muito vencer, a equipa está confiante", garante Yusupha, expressando "o objetivo de regressar à seleção da Gâmbia". "Acredito que vou fazer uma grande época no Boavista", reforçou.

Yusupha não é o único gambiano no Boavista. Esta época tem a companhia de Musa, "um jovem com um enorme potencial. Pode vir a tornar-se num jogador de topo", vaticina, orgulhoso por poder "acompanhá-lo e puxar muito por ele". "Sinto que o Musa vai dar muitas alegrias aos nossos adeptos", sublinhou.