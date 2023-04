Yusupha entra no top-20 dos maiores goleadores da história do Boavista

Avançado gambiano chegou aos 34 golos pelos axadrezados, tendo ultrapassado jogadores como Nélson Bertollazzi (33), Martelinho (32), João Alves (31) e Nuno Gomes (29). Ao marcar em Vizela, o internacional da Gâmbia chegou aos 11 golos no campeonato, 12 em todas as provas, e quer continuar a deixar marca na última época que passará no Estádio do Bessa.

Yusupha quer continuar a deixar marca no Boavista. O avançado voltou a faturar na deslocação a Vizela, tendo chegado aos 34 golos em todas as competições com a camisola axadrezada. Um registo que lhe permitiu entrar no top-20 dos maiores goleadores da história do clube, deixando para trás nomes históricos como Nélson Bertollazzi (33 golos), Martelinho (32), João Alves (31) e Nuno Gomes (29).

Esta época, os 11 golos que marcou no campeonato deixam o ponta-de-lança do Boavista no sexto lugar da lista de marcadores, atrás de Gonçalo Ramos e João Mário (ambos com 17 finalizações), Taremi e Pedro Gonçalves (os dois com 14) e Fran Navarro (13). O golo que marcou em Vizela foi o quinto que conseguiu fora, tendo os restantes seis sido obtidos no Estádio do Bessa. Destes 11, apenas um foi marcado na conversão de um penálti, algo que aconteceu contra o Vizela, no jogo da primeira volta.

Além dos 11 remates certeiros que leva na I Liga e que o colocam como o melhor marcador do Boavista em 2022/23, o internacional gambiano assinou também um golo na Taça da Liga, contra o Vilafranquense.

A cumprir a sexta época no Bessa, Yusupha alinhou em 137 jogos em todas as competições, com entrada direta para o top-50 dos mais utilizados da história do clube, ocupando a 47.ª posição. Em final de contrato, o avançado não vai continuar no Boavista. Apesar do interesse da SAD em renovar a ligação, Yusupha entende que, aos 29 anos, é altura de fazer o contrato da sua vida.