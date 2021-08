Vukotic troca Benfica pelo Boavista: "Nem hesitei e decidi logo"

Reforço Ilija Vukotic garante "máximo compromisso" para crescer no Boavista

O futebolista montenegrino Ilija Vukotic promete "máximo compromisso" para "honrar os valores" do Boavista, ao qual chegou emprestado pelo Benfica, num acordo válido por duas temporadas.

"É um orgulho enorme estar num clube tão grande como o Boavista. Quando soube que queriam contar comigo, nem hesitei e decidi logo no momento que era aqui que queria estar. O Boavista é um clube com uma grande história, já foi campeão de Portugal e apresenta um grande palmarés", observou o médio, ao sítio oficial dos "axadrezados".

O internacional sub-21 daquele país balcânico, de 22 anos, chegou ao Benfica em 2017/18, oriundo do OFK Grbalj, e impôs-se logo na equipa de juniores, alternando nas duas épocas subsequentes entre as formações secundária e de sub-23 das "águias".

"Sou um médio polivalente e posso fazer qualquer posição do meio-campo, dependendo do que a equipa precisa. Tenho um bom remate e também sou forte nas bolas paradas, mas o meu jogo não é só isso. Sou, acima de tudo, um jogador de equipa", descreveu.

Presença constante no Benfica B em 2020/21, com 24 jogos e três golos, Ilija Vukotic já competiu duas vezes na atual edição da II Liga e inaugurou o marcador na goleada caseira ao recém-despromovido Nacional (5-0), da ronda inaugural, em 09 de agosto, tendo acertado a renovação com as "águias" até 2022/23 antes de rumar ao Bessa.

"Senti, desde o primeiro momento, que um ano não era suficiente. Por isso, venho por duas épocas. É bom para todos, até porque assim tenho mais estabilidade para ajudar o Boavista. Os adeptos podem confiar em mim, pois vou lutar sempre no máximo para oferecer o melhor à equipa. Estou mais que motivado para este grande desafio", notou.

A precisar de progredir num patamar competitivo superior, mas sem espaço no plantel orientado por Jorge Jesus, o centrocampista vai estrear-se na I Liga pelo Boavista, cujo impedimento de inscrição de futebolistas foi levantado na semana passada pela FIFA.

"Falei com o treinador [João Pedro Sousa], que me conhece da altura em que orientava o Famalicão, e o Boavista mostrou uma enorme vontade em contratar-me. Sei que os adeptos são fantásticos e isso deixa-me muito feliz, visto que sou um jogador com uma ligação muito forte aos adeptos. Vou dar tudo para que possam ganhar rapidamente um carinho especial por mim", finalizou o oitavo reforço das "panteras" para 2021/22.

Os "axadrezados" já tinham contratado os defesas Filipe Ferreira (ex-Tondela) e Rodrigo Abascal (ex-Peñarol), o médio Gaius Makouta (ex-Sporting de Braga B) e os avançados Kenji Gorré (ex-Nacional), Martim Tavares (ex-FC Porto B) e Manuel Namora (ex-Rio Ave), além do empréstimo do guarda-redes Alireza Beiranvand (ex-Antuérpia).

O Boavista, sétimo colocado, com três pontos, venceu em casa na segunda-feira o Paços de Ferreira (3-0) e prepara nova receção ao Santa Clara, 14.º, com um, em 23 de agosto, às 21:15, no Estádio do Bessa, no Porto, no derradeiro jogo da terceira jornada da I Liga.