Vukotic marca na estreia e guarda a bola

Médio marcou no dia em que foi internacional A pela primeira vez por Montenegro.

Vukotic teve uma estreia inesquecível pela seleção principal do Montenegro. O médio do Boavista entrou aos 69 minutos, quando a equipa estava a perder, por 2-0, com os Países Baixos, e marcou um belo golo, aos 82", contribuindo decisivamente para o empate (2-2) com a poderosa seleção neerlandesa.

A entrada de Vukotic mudou radicalmente o rumo dos acontecimentos. Numa altura em que a seleção dos Balcãs estava encostado à cordas e praticamente se limitava a defender, Vukotic desmarcou-se, fugiu à defensiva dos Países Baixos, fintou Bijlow, guarda-redes do Feynoord, e reduziu a diferença no marcador. Quatro minutos depois, Montenegro empatou e impediu a equipa de Louis Van Gaal de garantir, de imediato, a qualificação para o Mundial"2022.

Feliz pela estreia e pelo golo que marcou, Vukotic foi abraçado pelos companheiros, mal terminou o encontro. Enquanto festejava o empate, guardou a bola de um jogo para mais tarde recordar.

No final, o médio do Boavista deu conta da alegria e do orgulho que sentia. "É uma sensação incrível, por causa da estreia na seleção, pelo golo que marquei, mas principalmente pelo trabalho dos meus companheiros, que deram o seu melhor e acreditaram até ao fim. Eu só estava lá para ajudar", referiu o médio, mal terminou a partida, realizada em Podgorica.

Cumprido o sonho de jogar pela seleção principal, Vukotic tem agora legítimas esperanças de fazer a estreia como titular já no jogo de amanhã, novamente em casa, diante da Turquia, equipa que está em segundo lugar no grupo e persegue o sonho de estar no Mundial"2022. Depois, regressará ao Bessa para preparar o desafio em Arouca, perspetivando-se que jogue de início, até porque Sebastián Pérez terá de cumprir um jogo de castigo por ter visto o quinto cartão amarelo no campeonato, com o Famalicão.