"Voltaremos a proporcionar um grande espetáculo com o FC Porto"

Neca, treinador adjunto do Boavista distribuiu elogios no rescaldo do triunfo por 1-0 do V.Setúbal

Neca, treinador adjunto que substitui o castigado Lito Vidigal no banco do Boavista, teceu largos elogios aos axadrezados e ao V.Setúbal pelo "grande espetáculo" que proporcionaram, num jogo que sorriu (1-0) à equipa do Bonfim. O treinador promete uma equipa ao mesmo nível no próximo domingo, para o dérbi com o FC Porto e só lamentou a falta de eficácia, por mérito do guarda-redes do V.Setúbal, Makaridze.

Estatísticas: "O futebol são golos e os números valem o que valem. Batemos o nosso próprio recorde de remates que tinha sido registado com o Moreirense e também éramos a equipa que mais rematava à baliza. É o maior elogio que podemos fazer aos nossos jogadores e ao futebol positivo que o Boavista faz."

Futebol ofensivo: "Faltou eficácia de parte a parte e os guarda-redes emergiram no primeiro tempo. Na segunda parte, tudo fizemos para vencer o jogo e estivemos ainda melhor, continuou a ser um jogo bonito de duas equipas históricas que respeitam o futebol e as pessoas."

Exibição de Makaridze: "Vai guardar este jogo para a memória futura, bem merece o prémio de melhor em campo, fez uma exibição extraordinária."

Autogolo de Marlon: "Sabíamos que o V.Setúbal era forte naquele tipo de lances. O importante é que esse jogador [Marlon] se levante e continue a caminhar. Parabéns às duas equipas pelo excelente espetáculo de futebol que proporcionaram às pessoas."

Fim da invencibilidade: "Num dia qualquer teríamos de perder, temos de nos levantar e continuar a caminhar com um sorriso nos lábios. Os jogadores fizeram tudo para ganhar, não merecíamos perder este jogo."

Mensagem aos adeptos: "Os nossos sócios vieram de tão longe e vão embora com uma derrota, mas perceberam que a equipa se bateu com a dignidade das grandes equipas."

Lito Vidigal regressa ao banco para o jogo com o FC Porto: "Já é um reforço que vamos ter no nosso próximo jogo. É um prazer muito grande trabalhar com profissionais desta dimensão. No domingo, ainda com mais gente nossa, vamos proporcionar mais um grande espetáculo de futebol para que as pessoas continuem a gostar desta modalidade."