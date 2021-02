Vítor Murta, presidente do Boavista, tem processo disciplinar

Vítor Murta, presidente do Boavista

O Conselho de Disciplina anunciou a instauração do processo ao presidente do Boavista, na sequência de participações do CA e da APAF

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta sexta-feira a instauração de um processo disciplinar a Vítor Murta, presidente do Boavista. O caso já seguiu para a Comissão de Instrutores da Liga.

O CD explica que este processo chega na "sequência de participações disciplinares apresentadas pelo Conselho de Arbitragem da FPF e da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem através de declarações proferidas a órgãos de comunicação social".

Na semana passada, depois da derrota dos axadrezados por 2-1 diante do Gil Vicente, no Bessa, Vítor Murta marcou presença na conferência de Imprensa e criticou a arbitragem de Hélder Malheiro. O juiz também apresentou queixa-crime contra o dirigente do Boavista.