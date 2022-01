Vítor Murta reconduzido para segundo mandato na presidência do Boavista

Em 26 de outubro de 2021, o atual presidente da SAD assumiu a recandidatura a um segundo mandato consecutivo na liderança do clube, à qual chegou em dezembro de 2018, ao reunir 75,7% dos votos, sucedendo ao histórico ex-presidente João Loureiro.

Vítor Murta foi esta sexta-feira reeleito presidente do Boavista para o triénio 2022-2024, ao vencer sem oposição as eleições dos corpos sociais do clube, decorridas no Estádio do Bessa, no Porto, com 73,12% dos votos.

De acordo com dados publicados pelos axadrezados, o advogado mereceu a confiança de 185 associados, tendo ainda sido contabilizados 56 votos em branco (22,13%) e 12 nulos (4,75%), num universo eleitoral de 253 votantes.

Vítor Murta, Manuel Tavares Rijo e Joaquim Carvalho continuarão a liderar a direção, a mesa da assembleia-geral e o conselho fiscal, respetivamente, numa altura em que o Boavista segue na 10.ª posição da I Liga, com 17 pontos, em outras tantas jornadas.

Em 26 de outubro de 2021, o atual presidente da SAD assumiu a recandidatura a um segundo mandato consecutivo na liderança do clube, à qual chegou em dezembro de 2018, ao reunir 75,7% dos votos, sucedendo ao histórico ex-presidente João Loureiro.