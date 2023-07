Vítor Murta, presidente do Boavista, volta a ser punido com 45 dias de suspensão

Vítor Murta, presidente do Boavista

Dirigente já havia sido castigado com algo semelhante há relativamente pouco tempo

Vítor Murta, presidente do Boavista, voltou a ser castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com 45 dias de suspensão. Recentemente, recorde-se, o dirigente já havia sido punido com castigo semelhante.

Além da suspensão, Vítor Murta foi ainda multado em 3 060 euros. Ambos os processos têm a ver com factos ocorridos em jogo frente ao Gil Vicente. O primeiro foi devido a críticas à arbitragem e, agora, devido a acontecimentos no túnel.

Nuno Ribeiro, diretor de segurança dos axadrezados, foi multado em 255 euros.