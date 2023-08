Vítor Murta, os 120 anos e o presente do Boavista: "Vai surpreender muita gente"

Declarações de Vítor Murta, presidente do Boavista, nas comemorações dos 120 anos do clube axadrezado

A história do Boavista: "Dia muito importante para o clube mais importante da cidade do Porto, que faz 120 anos, verdadeiros. Não vamos acreditar em tudo o que andam a plantar... Há quem esteja mais preocupado em dizer mal do Boavista, do que dizer bem. Há quem diga que o presidente deveria falar mais vezes. Às vezes o silêncio é de ouro, o que interessa é o trabalho. Nunca se falou tanto do Boavista, como nos últimos anos, isto é sinal que nós estamos vivos, apesar de haver muitas gente que nos queira deitar lá para baixo, matar. Ninguém vai conseguir, porque estamos vivos."

O futuro: "Vamos acreditar, o Boavista tem futuro, vai durar eternamente. Falam de Reggie Cannon, no final cá estaremos todos para ver quem tem razão. O Boavista acredita na justiça; acreditamos que as coisas são feitas com clareza. Não tenho dúvida que o Boavista tem razão, como também não tenho dúvida que vamos durar muitos mais anos, apesar de fazer confusão a muita gente. É verdade que gostaríamos de estar numa situação diferente. De ter, nesta altura, três, quatro ou cinco reforços. Gostaríamos de não ser falados por devermos dinheiro a A ou B. Pensavam que com a entrada do investidor que os problemas seriam resolvidos, mas os problemas vêm de há 20, 30 anos atrás. O que vos peço é que acreditem."

O presente: "Este ano já temos uma equipa que nos vai conseguir os objetivos. E digo mais: esta equipa vai causar muita surpresa a muita gente. Estamos a projetar o Boavista não para ganhar hoje, temos de pensar no Boavista a ganhar daqui a dez anos. É isso que estamos a construir com muita dificuldade. Não é só o Boavista que deve dinheiro. Só que não convém falar desses outros. Têm de nos respeitar, temos 120 anos. A equipa, o Petit vão entrar em campo sempre para ganhar e esta direção tomará as decisões que acha melhor para o Boavista."