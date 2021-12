Vítor Murta garante que contratar Petit foi "escolha única": "Sabe para onde queremos ir"

Declarações do líder boavisteiro durante a apresentação do novo treinador da equipa

Sentado ao lado do sucessor de João Pedro Sousa no comando técnico do Boavista, Vítor Murta, presidente do clube da Liga Bwin, frisou que apenas pensou em Petit para assumir a equipa axadrezada, dada a grande identificação para com o emblema.

"Conhece a nossa mística, alma, a nossa identidade, sabe o que fomos e para onde queremos ir. O Petit foi a nossa única escolha, que fique claro. Esta é a casa [Estádio do Bessa] do Petit e fez dela um palco dos sonhos", afirmou o dirigente, durante a apresentação oficial dum "homem da casa", realizada esta quarta-feira.

Vítor Muta detém a esperança em ver o técnico trazer, à semelhança da passagem pelo Boavista enquanto jogador, mais sucesso ao seio boavisteiro. "Esperemos que isso volte a acontecer. Desejamos-lhe a maior sorte do mundo", referiu.

O presidente do Boavista detalhou, ainda, que teve em particular atenção, na altura em que apresentou Petit ao plantel, elucidar os jogadores sobre o passado do ex-médio no Estádio do Bessa e enaltecer os lados humano e profissional.

"Quando o apresentei aos jogadores tive o cuidado de dizer que foi um grande jogador, é um grande treinador e, acima de tudo, é um grande homem", afirmou Vítor Murta, que ofereceu a Petit um contrato válido até fim da época 2022/23.