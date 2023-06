Vítor Murta está de saída do Boavista

Presidente vai abandonar o cargo por vontade própria

Vítor Murta, presidente do Boavista há quatro temporadas e meia, vai abandonar o cargo por vontade própria. A notícia foi inicialmente avançada pelo "zerozero" e agora confirmada por O JOGO.

Na base da decisão de Murta está o facto do acionista maioritário da SAD, Gerard Lopez, desejar fazer mudanças na estrutura interna do clube. Tais alterações não são do agrado do presidente do Conselho de Administração, pelo que anunciou a intenção de abandonar o cargo e a estrutura do Boavista.

De recordar que Vítor Murta, que ainda tinha mandato até ao próximo ano, assumiu a presidência do emblema axadrezado em dezembro de 2018, após a saída de João Loureiro, passando a comandar a SAD no verão de 2020, aquando da saída de Álvaro Braga.