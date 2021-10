Vítor Murta desmente salários em atraso: "Sabemos de onde vem a notícia e qual a intenção"

Declarações de Vítor Murta, presidente do Boavista

Sobre o investimento de Gerard Lopez na SAD: "Quando foi possível fazer este casamento eu disse que era o casamento perfeito e acredito cada vez mais. Temos vindo a solidificar a entrada de Gerard Lopez no Boavista. Este Boavistão europeu vai demorar o seu tempo. As coisas têm de ser feitas com estabilidade, não podem ser instantâneas, porque o que é instantâneo também desaparece de forma instantânea. Vamos criar as bases para o clube vencer mais vezes"

Notícias de salários em atraso: "Na realidade não tem havido queixas de salários em atrasado, o que há é uma notícia que não é notícia. Infelizmente basta alguém se lembrar e fazer uma comunicação, que não é verdade, no Irão. Sabemos qual o objetivo desta notícia e de onde vem, percebemos a intenção, que é a de desestabilizar. O Boavista cumpre com as suas obrigações. Mas isso são pequenas pedrinhas que nos colocam pela frente, mas que sabemos chutar para o lado"