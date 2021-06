Vítor Murta refuta Rio Ave e atira: "Até lhes emprestámos o campo para irem à Liga Europa"

Presidente do Boavista assegura que o clube "vai cumprir os pressupostos financeiros" para a inscrição na I Liga.

Vítor Murta, presidente do Boavista, falou esta quarta-feira aos jornalistas aquando da pausa de almoço da Assembleia Geral da Liga, que decorre na sede do organismo, no Porto.

Confrontado com as declarações de Pedro Macieirinha, advogado que representa o Rio Ave na reunião, sobre o PER do clube axadrezado - afirmou que Murta teria reconhecido que o PER havia sido chumbado -, o dirigente transmitiu uma mensagem contrária à dos vila-condenses e de tranquilidade para os adeptos boavisteiros.

"O PER está ativo e a cumprir os seus normais trâmites. Obviamente o Boavista vai cumprir os pressupostos financeiros, os nossos adeptos podem estar tranquilos, isto não é um problema. O nosso foco é preparar a equipa para a próxima época, para não passarmos pelos sobressaltos desta temporada", afiançou o líder do Boavista, que aproveitou para lançar "farpas" ao Rio Ave, a propósito da proposta rejeitada sobre o adiamento do prazo de pagamento do relvado do Estádio do Bessa.

"Estou admirado com a ausência de solidariedade por parte dos restantes clubes, nomeadamente do Rio Ave, com quem temos boas relações. Até lhe emprestámos o campo para irem à Liga Europa, no ano passado a mesma coisa. Ficamos surpreendidos, mas não é algo que nos preocupe", atirou Murta.