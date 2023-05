Vítor Murta com processo disciplinar e Petit suspenso: "Marca a falta c..."

Expulso no jogo com o Gil Vicente, Petit foi sancionado com um jogo de suspensão por injúrias ao árbitro Ricardo Baixinho

Vítor Murta foi alvo de processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da FPF, em virtude de declarações proferidas na sala de imprensa do estádio Cidade de Barcelos, quando foi duro e corrosivo a respeito da atuação do árbitro Ricardo Baixinho. "Tivemos um senhor que veio estragar um jogo que podia ter sido bom", declarou, então, o presidente da SAD axadrezada.

As declarações do dirigente, enquadram-se à luz deste inquérito disciplinar nos moldes de "ofensas à honra de agentes de arbitragem ou violação de deveres gerais", isto após participação do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa, onde pode estar também em causa uma alegada invasão do balneário da equipa de arbitragem.

Expulso no jogo com o Gil Vicente, Petit foi sancionado com um jogo de suspensão por injúrias ao árbitro Ricardo Baixinho, responsabilizado por uso de linguagem grosseira. "Mas o que é isto, que vergonha. Marca a falta c..., a falta é clara", é assim mencionado no relatório do árbitro.