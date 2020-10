Vasco Seabra: "Vamos ter condições para vencer muitas vezes"

Treinador do Boavista reforça a confiança numa equipa em crescimento

Equipa mais preparada? "Têm sido essas as indicações que a equipa tem dado. Queríamos um jogo melhor com o FC Porto, não tivemos a consistência que queríamos, mas tivemos momentos bons, temos de os valorizar, assim como aprender com os erros e crescer sobre eles. Estamos mais preparados."

Moreirense: "Bem organizado, bem treinado, uma ideia de jogo boa defensivamente e pode criar problemas na transição, tem velocidade e capacidade para ser combativa. Mas mais que as armas do adversário temos que de ser seguros. Temos esta dimensão de crescimento que temos de ir fazendo. Hoje tivemos 16.ª contratação, são 13 nacionalidades diferentes. Vamos ter sucesso, condições para vencer muitas vezes e a começar já pelo jogo de amanhã. Queremos marcar uma clara imagem daquilo que somos capazes de fazer."

Sistema tático: "Não tem a ver com o sistema. Por se jogar em 5x3x2 ou 5x4x1 não quer dizer que seja mais ou menos defensivo. Tem a ver com a vontade de ganhar. Se houvesse uma receita própria para cada equipa, ia ser um problema porque no fim da Liga todos tinham os mesmos pontos e golos marcados. Temos uma ideia de jogo que vai valorizar jogadores e uma determinada forma de jogar, trazendo vitórias e resultados. Se jogar em 5x4x1 desse mais vitórias era assim que jogávamos. Esta forma consistente como queremos jogar vai trazer-nos muitos pontos e vitórias e transportar-nos para uma dimensão de sucesso. Disputámos o primeiro jogo com competência, não trouxemos os três pontos nos último minutos. Estivemos muito bem na primeira parte contra o FC Porto, a equipa caiu animicamente no segundo golo. Temos confiança no que estamos a fazer. Mais que o futebol positivo ou atrativo, queremos é a ser uma equipa competente, que luta pelo jogo e pela vitória."