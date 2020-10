DGS "tirou" Bracali das opções do Boavista. Eis a explicação de Vasco Seabra

Treinador do Boavista considera que a sua equipa foi superior ao V. Guimarães no duelo do Bessa (0-1).

Análise do jogo: "Fiquei agradado com a equipa, mas muito desiludido com o resultado. É um soco no estômago perante tudo o que fizemos no jogo. Provocámos 65% de posse e quase 20 remates. Empurrámos o Vitória de Guimarães para o seu último terço toda a segunda parte e ficou visível que fomos melhores. Não achei sofrível, de todo [a primeira parte]. Fomos capazes de ligar o jogo, chegámos à frente e tivemos uma oportunidade clara para finalizar. Variámos por dentro e por fora, mas fomos mais intensos e agressivos na segunda parte. Quanto à falta de criatividade, tenho dúvidas de que nos outros jogos tenhamos feito mais remates".

Ausência de Angel Gomes: "É óbvio que qualquer jogador com a qualidade dele faz falta. Seria inegável não referirmos a qualidade que ele acrescenta sempre ao jogo".

Ausência de Bracali: "Teve a ver com um impedimento devido à covid-19. O jogador não está infetado, mas foi simplesmente uma norma da Direção-Geral da Saúde (DGS), que impediu o jogador de estar presente na ficha de jogo".