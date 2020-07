Vasco Seabra e o principal objetivo: "Levar o Boavista para os lugares que merece"

Axadrezados anunciaram o novo treinador.

Vasco Seabra foi oficializado esta quinta-feira como novo treinador do Boavista. Confira as primeiras palavras do técnico depois de assumir o cargo.

"Vasco Seabra, com orgulho e determinação, treinador do Boavista. É um prazer estarmos cá. Estamos com garra, com dimensão, com vontade e com a certeza de que vamos conseguir orgulhar os boavisteiros e transportar toda a honra que a história do clube nos traz para aquilo que somos capazes de fazer no presente e no futuro", começou por dizer em vídeo divulgado pelo emblema axadrezado.

"Vitórias e, um jogo atrás de outro, conseguir trazer dimensão e entusiasmo aos nossos adeptos e conseguirmos transportar a mística do clube de fora para dentro e de dentro para fora, para que juntos consigamos levar o Boavista para os lugares que merece. Com respeito, com dimensão, com raça, com querer e grande entusiasmo para conseguirmos vencer. Somos Boavista", concluiu.