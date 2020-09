Vasco Seabra destaca dois reforços, um veterano e explica ausência de Rami

O Boavista recebeu e venceu o Tondela, por 4-1. Após a partida, Vasco Seabra fez uma análise do trabalho dos axadrezados.

Primeira vitória na pré-época: "Não é uma coisa que nos preocupasse, mas preferimos ganhar. Não estamos em euforia, também não estávamos em depressão há uma semana. Sabemos que temos um longo caminho a percorrer, sabemos quais são os nossos objetivos, qual é o caminho, onde queremos chegar. A equipa tem-se integrado bem e esta foi uma resposta importante para nos preparamos e continuarmos o nosso caminho para chegarmos à primeira jornada e competirmos com muita vontade de vencer".

Reforços sonantes e a "alma" da equipa: "Todos que estão a chegar e os que se mantiveram no plantel representam um orgulho para nossa instituição e para o campeonato. Vamos ter um Boavista que quer mostrar qualidades, que vai querer ser uma equipa dominadora, agressiva, e com melhores executantes tende a melhorar o campeonato e fica mais fácil. Felizmente, temos jogadores como o Javi García e como o Angel Gomes, mas o que sinto diariamente é que os nossos jogadores não se importam com os nomes. Olhamos para cada um por aquilo que conseguem transmitir à alma desta equipa. Este é um Boavista sem bilhete de identidade, olhamos para os jogadores, tenham eles 35, 36 ou 39 anos. O nosso capitão é um exemplo absolutamente incrível, o Bracali tem 39 anos e uma superação diária incrível. Este é Boavista que queremos criar. Muito mais do que os nomes é o que cada um transmite para a alma da equipa".

Mercado: "O grupo tem sido alvo de profunda remodelação, e todos sentimos a competitividade que existe. O mercado vai estar aberto até outubro e as pessoas responsáveis continuam a trabalhar, porque até lá o plantel não está fechado. Continuamos à procura de jogadores com o perfil Boavista, e ainda poderão entrar dois ou três reforços, mas o foco está no momento e no grupo que temos".

Adil Rami não jogou: "O Rami chegou com alguns défices físicos naturais de quem está há oito meses sem competir, mas na segunda-feira entrará novamente nas contas, não quisemos arriscar em nenhum plano, porque queremos ter o jogador em perfeitas condições para poder competir da melhor forma. Nada de extraordinário, não foi incluído apenas por precaução".