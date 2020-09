Vasco Seabra antecipa: "O FC Porto vai ter dificuldade contra nós"

Declarações do treinador do Boavista, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o ​​​​​​​FC Porto, este sábado.

Jogo com FC Porto: "Somos uma equipa que se bate pelo jogo, tem uma vontade muito grande de o vencer que procurará ter a bola quanto nos for possível, com vontade muito grande de olharmos para a baliza do adversário e de os ferirmos na baliza deles e evitar que estejam perto da nossa baliza. Queremos ter sempre determinação, ambição e raça muito grande, porque só assim e com paixão, que traduz a nossa alma do Boavista, é que nos fará alicerçar no nosso jogo. No FC Porto ficaram cinco jogadores da época transata e nós temos um plantel profundamente remodelado, estamos a construir o que queremos ser, algo que nos dê sucesso e capacidade para sermos competitivos. Esse é o nosso percurso, não temos medo dele. O jogo de amanhã é difícil, é o campeão nacional, mas não nos vamos esconder, sabemos que é um jogo de grau de dificuldade muito elevado, mas também sabemos que os nossos jogadores se prepararam diariamente com essa ambição. Não temos medo de enfrentar a segunda jornada."

Análise ao FC Porto: "É uma equipa agressiva, intensa que tem uma busca da profundidade muito forte, naturalmente traz o rótulo de campeão nacional e manteve grande parte dos jogadores da época passada. Tem uma base muito grande e o mesmo treinador. E tem uma dimensão física no jogo muito grande. O FC Porto vai ter dificuldade contra nós e queremos provocar-lhes essas dificuldades. Temos de nos bater pelos três pontos."

Três golos sofridos na Madeira: "É verdade que sofremos três golos na madeira, e que tivemos algumas coisas que defensivamente não nos deixaram satisfeitos. Não vamos negar que no ponto de vista defensivo temos de crescer e melhorar, ser mais compactos, mais competentes e controlar melhor os nosso espaços e na bola parada. É um processo. Do ponto de vista ofensivo tivemos coisas boas, mas temos de ainda mais para crescer e evoluir."

Ausências e opções: "O Yusupha não vai estar disponível para o jogo. O Rami, Sebastian Perez e Ellis estão disponíveis para entrarem na convocatória. Vamos com novos jogadores. Temos confiança em todos os jogadores porque temos sentido por parte deles um entusiasmo muito grande e vontade de serem competitivos e comprometidos. São três jogadores que poderão dar o contributo à equipa, para podermos ser mais vencedores." Dérbi: "é especial estar neste clube. Cada jogo e treino refletem uma coisa difícil de explicar, é um clube que tem um sentimento muito próprio, é um clube que nos enche de orgulho com vontade de os representar. Não tem nada a ver com o jogo em si, este clube é especial, e os seus adeptos também. É neste clube que queremos estar. O adversário é que torna este jogo como um dérbi, mas mais do que isso é fazer com que os nossos adeptos acreditem em nós. Vamos dar tudo de nós. Ter as garras apontadas ao que queremos conquistar."