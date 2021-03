Uma conclusão depois das críticas de Jesualdo: Angel Gomes "leva" que se farta

É o segundo do plantel do Boavista com mais faltas sofridas, a seguir a Paulinho, atual líder do ranking nacional, com 51, e dos mais influentes da equipa.

Angel Gomes concentrou o discurso de Jesualdo Ferreira, no final da derrota em Guimarães, sobretudo, pela ação faltosa a que o seu jogador foi sujeito durante o jogo. "Foi permitido tudo em relação às faltas que o Angel sofreu", disse o treinador na conferência de imprensa, e ainda não disponha da objetividade oferecida pelos números.

Num rápido apanhado estatístico, Angel Gomes sofreu sete faltas (na maioria por trás) até deixar o relvado aos 81 minutos. Jesualdo Ferreira explicou que foi "essa razão" por que teve de o substituir, e não tanto pelo facto de o extremo ter visto um cartão amarelo (79 minutos) numa disputa de bola, após o que teve de receber assistência médica.

Angel Gomes tem sido um nome de proa da equipa do Boavista, pelo seu talento como jogador polivalente e, particularmente, pela produção ofensiva que o torna no elemento mais influente da equipa. É, a par de Alberth Elis, com quatro golos, o melhor marcador, um exímio inventor de assistências (cinco, as mesmas que Quaresma do V. Guimarães, ambos líderes do campeonato)e de passes de rotura, e dos mais rematadores da equipa. "Tem 20 anos, é menino e não pode ter a carga em cima das costas de levar o Boavista sozinho", foi assim que Jesualdo Ferreira se referiu ao brilhante golo de livre de Angel que valera o triunfo, uma semana antes, na receção ao Moreirense. O professor reconheceu-lhe o protagonismo no coletivo sem, contudo, sobrecarregá-lo com essa responsabilidade.

Com o tal cartão amarelo, Angel iniciou a contagem para a segunda sequência regulamentar de amarelos, pois já atingira a primeira na receção ao Gil Vicente, tendo regressado para o dérbi com o FC Porto. No capítulo de faltas sofridas, Paulinho, de acordo com os registos da Liga, é o mais massacrado de todos dos jogadores da prova. O médio brasileiro sofreu um total de 51 faltas. Já Angel Gomes ainda não figura nesse ranking nacional, mas circunscrevendo a análise ao plantel do Boavista, surge logo a seguir a Paulinho.