João Pedro Gonçalves,, 19 anos, guarda-redes, cumpre o primeiro ano de sénior na equipa axadrezada.

João Pedro Gonçalves, guarda-redes de 19 anos que esta época cumpre o primeiro ano de sénior explicou, numa entrevista concedida ao site do clube, o que é ser um jogador "à Boavista". "Tem muita raça e uma mentalidade muito forte. Daí as enormes conquistas ao longo da história do clube. É muito fácil qualquer amante do futebol apaixonar-se pelo Boavista", defendeu João Pedro que, convidado a descrever "a alguém" o Boavista, definiu assim o clube que representa há quatro anos:

"Sendo eu boavisteiro, defino o Boavista como um dos mais importantes clubes nacionais. Conquistou cinco Taças de Portugal, três supertaças e um campeonato, o que é sem dúvida um palmarés invejável. O Boavistão é um clube com muito querer, muita garra, que luta sempre para vencer. Após uma derrota é um sentimento inexplicável, como se de um luto se tratasse. O Boavista tem uma mística incrível, estando sempre no topo dos clubes portugueses que mais espectadores tem no estádio".

Embora ainda não tenha tido oportunidade de se estrear no campeonato, João Pedro diz que está a aproveitar ao máximo a possibilidade que o Boavista lhe dá de integrar pela primeira vez um plantel profissional.

"O meu primeiro ano de sénior tem sido bastante enriquecedor. Sinto um enorme crescimento, a nível futebolístico e a nível mental. Fui muito bem recebido desde o início pelos meus companheiros, que me fizeram sentir como se pertencesse ao grupo há muito tempo. Por isso, a adaptação foi boa".

Aprender com guarda-redes experientes como Helton Leite e como Bracali tem sido importante para João Pedro. O guarda-redes também destaca a influência de Alfredo Castro, treinador do guarda-redes.

"É um símbolo do clube e, como tal, não só transmite os conhecimentos técnicos e táticos como também as características que um guarda-redes ter para ser o n.º 1 do Boavista. O Bracali e o Helton são os dois muito bons, mas com características bastante diferentes. Para um jovem guarda-redes que vem da formação foi muito positivo porque consegui tirar os melhores conhecimentos de cada um o que me ajudou bastante no meu crescimento. Sempre que termino um exercício eles estão sempre disponíveis para me corrigir e não temos rivalidade nenhuma entre nós, apenas trabalhamos para nos superarmos todos os dias".

João Pedro Gonçalves admite que nota diferenças desde que começou a trabalhar com a equipa principal. "Sem dúvida alguma que desde que cheguei que houve uma notória evolução, tanto a nível pessoal como a nível profissional. O grau de exigência é bastante elevado, o que obriga a que trabalhe sempre no máximo das minhas capacidades e, por este motivo, quando vou dormir vou de consciência tranquila, pois sinto que fiz o que era possível fazer rumo ao objetivo".

E conviver com jogadores mais experientes contribui imenso para a evolução. "Tenho aprendido bastante e tenho a sorte de ter no plantel companheiro bastante experientes e com carreiras brilhantes como por exemplo o Ricardo Costa, que me tem ajudado bastante. Ele é um exemplo a seguir e por isso aconselho-me bastante com ele, o que me tem permitido um mais rápido amadurecimento".