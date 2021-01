Tudo indica que este será o primeiro reforço de inverno do Boavista

Juninho, à direita, com a camisola do Chaves

As negociações para a transferência de Juninho, atualmente vinculado ao Chaves, estão bem encaminhadas e com desfecho próximo.

A SAD do Boavista prepara-se para formalizar a contratação de Juninho, do Chaves. O ponta de lança brasileiro, de 24 anos, será, assim, o primeiro reforço de inverno do plantel de Jesualdo Ferreira e fará companhia a Alberth Elis, que tem atuado nessa posição, a Yusupha, outra das opções para essa zona da grande área, mas que tem jogado nas alas, e a Benguché, este menos utilizado.

As negociações para a transferência de Juninho estão bem encaminhadas, pelo que a sua contratação será anunciada em breve. Uma notícia positiva, numa fase complicada para o Boavista, atualmente, último classificado e a precisar de melhorar o desempenho ofensivo.

Juninho está na segunda época em Portugal, depois de ter passado pelo Estoril, cedido pelos brasileiros do Vila Nova, e tem sido uma peça influente no ataque do Chaves. Trata-se de um avançado polivalente, com características que lhe permite atuar no flanco esquerdo. O perfil de finalizador conjugado com uma forte compleição física dá-lhe vantagem no interesse do Boavista. A equipa de Jesualdo Ferreira tem em Angel Gomes, médio emprestado pelo Manchester United, o seu melhor marcador, com três golos e precisa de um "matador".