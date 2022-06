Troyes oficializa a contratação de Jackson Porozo

O internacional equatoriano, de 21 anos, somou 40 jogos e dois golos nas últimas duas temporadas ao serviço do Boavista

Um mês depois de ter anunciado ter estabelecido um princípio de acordo com o Boavista para a contratação do defesa de Jackson Porozo, o Troyes oficializou a contratação do defesa equatoriano, até junho de 2027.

O internacional equatoriano, de 21 anos, somou 40 jogos e dois golos nas últimas duas temporadas ao serviço do Boavista, ao qual chegou em outubro de 2020, proveniente das camadas jovens dos brasileiros do Santos, após uma passagem pelos equatorianos do Manta.

De acordo com a imprensa francesa, o Boavista receberá 3,5 milhões de euros pela saída de Porozo para o Troyes, do defesa português Abdu Conté, que assegurou a permanência na Ligue 1 no 15.º lugar, com 38 pontos, sete acima da zona de descida.