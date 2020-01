Troféus Pantera 2019: todos os premiados na gala do Boavista

Gala do Boavista decorreu no Palácio da Bolsa

Gala do Boavista, cuja última edição tinha decorrido há 13 anos, decorreu esta segunda-feira no Palácio da Bolsa, no Porto.

Mateus foi premiado com o Troféu Pantera de futebolista do ano do Boavista na 10.ª gala do clube axadrezado, que decorreu esta segunda-feira no Palácio da Bolsa, no Porto.

O evento, cuja última edição havia sido realizada há 13 anos, juntou várias personalidades do futebol português, incluindo João Vieira Pinto, ex-jogador do emblema da Invicta e atual dirigente da Federação Portuguesa de Futebol, Lourenço Pinto, presidente da AF Porto, João Loureiro, ex-presidente do Boavista, e Manuel José, histórico treinador.

Samu, jovem jogador que se transferiu recentemente para o Benfica, venceu o prémio destinado a melhor futebolista das camadas jovens.

De salientar ainda que Vítor Murta, atual líder boavisteiro, arrecadou o prémio de Dirigente do ano, com Tavares Rijo, presidente da Mesa da Assembleia Geral e um dos mais antigos dirigentes do Boavista, a ser distinguido com a Pantera de Honra.

Confira a lista completa de prémios da gala Troféus Pantera:

Pantera de Honra: Tavares Rijo

Dirigente do ano: Vítor Murta

Pantera Recordação: Luís Teixeira de Melo

Atleta do ano: José Miguel Azevedo

Futebolista sénior do ano: Mateus

Futebolista das classes jovens do ano: Samu

Atleta de alto rendimento do ano: Ana Raquel Costa

Atleta Amador do ano: António Rodrigues

Atleta Revelação do ano: Luana Melo

Atleta Jovem do ano: Sofia Bijttebier

Treinador do ano: Bruno Fernandes

Seccionista do ano: Mário Ferreira

Sócio do ano: Arnaldo Figueiredo

Funcionário do ano: Paula Fernandes

Filial do ano: União Desportiva de Roriz