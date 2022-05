Troféu de campeão nacional sub-19 já reluz no museu do Estádio do Bessa

Entrega foi feita num dia em que se assinalou a maior efeméride futebolística do Boavista

O troféu de campeão da II divisão nacional de juniores A, ganho pelo Boavista sub-19 no passado sábado, no Estádio do Bessa, após a vitória (4-1) diante do Casa Pia, foi posto junto às largas dezenas de taças erguidas pelas panteras negras desde 1903.

A entrega do troféu no museu, feita simbolicamente num dia em que se assinala o 21.º aniversário da conquista do título de campeão nacional, sob comando de Jaime Pacheco, ficou a cargo dos capitães Miguel Silva, Joel Silva e Rui Santos, Ricardo Paiva (treinador da equipa sub-19), de José Silva e João Santos (diretores da equipa sub-19) e de Hugo Pacheco (responsável da formação do Boavista).

"Esta equipa ficará para sempre na história do Boavista. Este título é a prova da dedicação de todos os elementos do escalão e é um prémio que só foi possível alcançar pela brilhante época realizada. Este troféu enche todos os boavisteiros de orgulho", afirmou Vítor Murta, presidente axadrezado, na cerimónia.

O líder boavisteiro, por fim, salientou, pese o título nacional alcançado no escalão de sub-19, e num apontar a "mais sucessos" das panteras, ser "necessário continuar a trabalhar sempre nos limites para reforçar o crescimento do Boavista".