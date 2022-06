Três clubes da Ligue 1 na perseguição a Hamache

Montpellier, Brest e Clermont Foot, todos da Ligue 1, estão interessados no lateral-esquerdo.

Alvo da cobiça de vários clubes, Hamache tem suscitado o interesse de Montpellier, Brest e Clermont Foot, todos emblemas do principal escalão do futebol francês.

É real a possibilidade de o lateral-esquerdo regressar a França, depois de uma primeira passagem pelo Nice, permitindo um bom encaixe financeiro à SAD boavisteira. Segundo o Transfermarkt, site especialista em avaliação do valor de mercado de jogadores, o defesa, de 22 anos, está avaliado em dois milhões de euros, depois de ter chegado ao Bessa, a custo zero, com a cotação nos 200 mil euros.

Hamache tem contrato como Boavista até 30 de junho de 2023 e, caso não seja transferido, pode até renovar quando regressar ao Bessa. Para já, o esquerdino vai recuperar de uma época intensa e entra hoje de férias, depois de ontem ter estado ao serviço da seleção da Argélia que disputou um jogo particular com o Irão, no Catar.