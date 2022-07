Transferência parecia bem encaminhada, mas negócio Nathan pode cair

Athletico Paranaense não consegue pagar a pronto ao Boavista e nem tem como apresentar garantias de cumprimento.

Apontado como possível reforço do Athletico Paranaense, equipa treinada por Luiz Felipe Scolari, o brasileiro Nathan Santos, lateral-direito do Boavista, pode ter de regressar ao Bessa.

Segundo O JOGO apurou, o negócio está em vias de não se realizar, tendo em conta que a SAD boavisteira exige o pagamento a pronto ou a apresentação de garantias de cumprimento, algo que o clube brasileiro não consegue fazer.

Nathan, de 20 anos, não se apresentou no início dos trabalhos do Boavista por ter testado positivo à covid-19, mas depois de recuperar ficou no Brasil, numa altura em que parecia bem encaminhada a transferência para o Athletico Paranaense. Um negócio que poderia render dois milhões de euros ao Boavista, clube que detém 75 por cento dos direitos económicos do lateral-direito, vinculado aos axadrezados até 30 de junho de 2025.