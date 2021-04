"Todos perceberam a importância deste jogo", afirma o presidente do Boavista

Vítor Murta, presidente do Boavista

Vítor Murta salientou a importância do triunfo obtido no reduto do Belenenses, por 2-0.

O Boavista deixou este domingo o último lugar da tabela classificativa da Liga NOS ao vencer por 2-0 em casa do Belenenses e, após o encontro, Vítor Murta deixou uma mensagem em que salientou a importância do triunfo no Jamor.

"Foi uma boa vitória. Todos perceberam a importância deste jogo e estão todos de parabéns. Mas não podemos perder o foco, foi apenas uma vitória. Agora temos de manter esta atitude e qualidade e pensar já no próximo jogo, que é também de uma grande importância", assinalou o presidente dos axadrezados.