O treinador do Boavista, Petit, durante o jogo da Primeira Liga de Futebol, disputado com o Santa Clara no Estádio de São Miguel em Ponta Delgada, 01 de fevereiro de 2022. EDUARDO COSTA/LUSA

Declarações de Petit, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Benfica, marcado para esta sexta-feira

Benfica, jogo especial? "Todos os jogos são especiais. Trabalhamos da mesma forma, preparámo-nos para dar seguimento ao que se trabalha para dar uma boa resposta nos jogos. Benfica é uma equipa difícil, com qualidade, que vem de duas vitórias seguidas e com um esquema diferente, com uma linha de quatro e também do que vimos na Taça da Liga. Dar continuidade ao que temos feito. Somos uma equipa com intensidade, à procura da baliza e sem dar espaços ao adversário. A nossa equipa é intensa e gosta de dar ritmo. Toda a gente conhece a minha história no Boavista e a que tive no Benfica. Estou num clube que gosto, cresci aqui, é o meu clube desde pequenino. A nossa motivação é mesma."

Tira-teimas da Taça da Liga? "São momentos diferentes. O Nélson mudou um pouco as suas dinâmicas. A competição é diferente; vale três pontos. Vamos lutar pelos três pontos. O importante é sermos uma equipa que fomos na Taça da Liga, com entrega, alma e intensidade. Vamos disputar o jogo pelo jogo."

Benfica mais frágil? "Não. Sabemos o que podemos aproveitar no Benfica em relação à nossa estratégia e do que observámos os dois meses e meio do Nélson [Veríssimo]. Ele passou de um 4x3x3 para um 4x4x2. O nosso foco é o que podemos fazer. Não temos tido a felicidade de conquistar mais pontos, poderíamos ter mais do que temos. O Benfica vem de duas vitórias seguidas e isso dá-lhe confiança. As equipas começam a respeitar mais o Boavista. Queremos o apoio do nosso público e vamos puxar por eles para que possam retribuir quando passamos por momentos menos bons. Acho que vamos fazer um bom jogo. Queremos os três pontos, tem faltado uma pontinha de sorte."

Baixas na defesa: "Temos estado sempre limitados ou por expulsões, por lesões. Temos procurado soluções, nunca me queixo. Preferia ter o plantel todo, haveria competitividade entre posições. Temos de arranjar soluções e prepará-las bem."

Bom momento de Musa: "Tanto o Musa como qualquer outro jogador. O importante é saber evoluir estes jogadores, alguns são jovens, muitos deles estavam nos sub-23, na época passada, e nós temos o cuidado de trabalhar esses jogadores individualmente. O Musa é um jogador com qualidade, está a crescer, tem feito golos. Conhece as nossas dinâmicas e é isso que tem ajudado a marcar. Trabalhamos isso, seja o Yusupha ou o Jeriel que estejam lá dentro porque o avançado vive nisso. Estamos satisfeitos com o momento dele e esperamos que continue."

Situação do Hamache: "Ele teve uma contusão depois do jogo com o Vizela e não treinou; depois faleceu-lhe um familiar e só ontem é que treinou, mas é um jogador que está pronto a jogar. É um jogador que tem qualidade e com o qual contamos. Temos também o Filipe Ferreira que tem dado boa resposta."