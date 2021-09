Mercado mexicano fecha já esta quarta feira

O Boavista pode ter mais uma dor de cabeça no eixo da sua defesa. Jackson Porozo é alvo do Tigres, do México, que já deixou no Bessa uma proposta de três milhões e meio de euros.

Para já, ainda não há resposta da direção axadrezada, mas ela terá de ser dada até amanhã, o dia em que fecha o mercado mexicano.

Recorde-se que o Boavista já perdeu Chidozie para o Alanyaspor no defeso de verão.