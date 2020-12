Tiago Morais faz história na I Liga

Avançado do Boavista passou a ser o jogador mais novo de sempre a estrear-se pelos axadrezados no campeonato, superando João Vieira Pinto

A noite de pesadelo do Boavista na receção ao Braga terminou com uma goleada (4-1), com a equipa no antepenúltimo lugar, com os mesmos nove pontos do penúltimo, o Tondela, e com muitas dores de cabeça para Jesualdo Ferreira. Mas dessa exibição sombria emergiu um jovem promissor.

Tiago Morais estreou-se pelos axadrezados e passou a ser o jogador mais jovem de sempre do clube a jogar no campeonato.

Tiago Morais estreou-se com 17 anos e três meses, superando João Vieira Pinto, que tinha feito o batismo no campeonato com 17 anos e cinco meses. No top-5 dos jogadores mais jovens a jogar pelos boavisteiros no campeonato constam ainda os nomes de Caetano (17 anos e oito meses), Bambo (17 anos e 10 meses) e Ricardo Lopes (17 anos e 11 meses).

Melhor marcador do campeonato de Juniores B, com 33 golos em 24 jogos, o avançado já tinha treinado sob as ordens de Daniel Ramos e Vasco Seabra com apenas 16 anos, mas fez história com Jesualdo

O avançado boavisteiro nasceu a 3 de março de 2003, em Espinho, e começou a ainda curta carreira no Arcozelo, com apenas oito anos. Em 2013, então com 10 anos, transferiu-se do clube de Vila Nova de Gaia para o Boavista, onde deu nas vistas. Atento ao talento do avançado, o Benfica contratou-o, em 2017. Esteve apenas uma época nos encarnados, tendo marcado sete golos em 14 jogos nos Juniores C.

Depois da passagem pelo Benfica, regressou ao norte para jogar no Padroense, tendo marado três golos em 13 jogos no primeiro ano nos Juniores B. Já a segunda época no escalão foi cumprida no regresso ao Bessa. Tiago Morais realizou uma campanha fantástica e marcou 33 golos em 24 jogos. Foi mesmo o melhor marcador do campeonato e chamou à atenção de Daniel Ramos, com quem chegou a treinar no plantel principal, com apenas 16 anos. Esta época treinou ainda com Vasco Seabra, mas a oportunidade para fazer história surgiu pela mão de Jesualdo Ferreira.